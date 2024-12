Manuel Luís Goucha confirmou que Rita Ferro Rodrigues e Ruben Vieira estão novamente juntos.

A dada altura na emissão de domingo, 29 de dezembro, do 'Funtástico', da TVI, o apresentador contou com a ajuda do colega Ben e acabou por tecer-lhe rasgados elogios, falando da reconciliação.

"Não me canso de elogiar o trabalho desta equipa e muito particularmente este homem, que está em todo o lado, está presente em todas as fases do programa", começou por dizer Goucha, falando de Ruben Vieira, carinhosamente conhecido como Ben.

"Uma salva de palmas a todos, mas particularmente ao Ben. O Ben canta, encanta. O Ben está casado com a Rita Ferro Rodrigues e, pelos vistos, voltou para casa... Era segredo? Não toda a gente já sabe. E faz ele muito bem", destacou de seguida o apresentador.

Leia Também: Manuel Luís Goucha mostra mais momentos da viagem em Paris