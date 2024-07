Cristina Ferreira mostrou-se feliz com as notícias da reconciliação da apresentadora e do assistente de produção.

Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira terão dado uma nova oportunidade ao seu amor. Notícias da imprensa cor-de-rosa dão conta que a apresentadora decidiu perdoar o assistente de produção depois de um período separados no qual este, alegadamente, ter-se-á envolvido com outra pessoa. Comentando o assunto no programa 'Dois às 10', Cristina Ferreira notou: "Nenhum de nós deve julgar. Se aceita ou não uma traição, se houve ou não traição". "Se isto já é difícil para alguém que é normal e só tem o vizinho a falar, imagina ter o país inteiro a falar", realça, revelando que ficou muito feliz com a notícia. Casados há 18 anos, Ben e Rita terão ficado afastados mais de meio ano até reatarem. Em comum têm um filho, Eduardo. Veja o momento.