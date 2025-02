Manuel Luís Goucha voltou a meter-se com Ruben Vieira no programa 'Funtástico', da TVI.

De acordo com várias publicações cor de rosa, no passado domingo, dia 2 de fevereiro, o apresentador não resistiu a brincar com o assistente de realização quando este estava pendurado no teto do estúdio.

"Ai coitado! Está ali em cima pendurado. Oh rapaz, o que é estás a fazer? Não te desgraces! Este homem faz tudo, ainda passa isto a pano quando acaba o programa", começou por dizer o apresentador, referindo-se depois a Rita Ferro Rodrigues.

"É cada acrobacia lá em casa com a mulher dele... Mas é melhor não contar nada porque a mulher dele pode ficar chateada comigo, e não quero ficar chateado com a Rita Ferro Rodrigues", comentou.

Mas não ficou por aqui e como conversa puxa conversa, disse ainda: "Aquele casamento já não acaba, resistiu a tanta coisa... Continuemos. Beijinhos, Ritinha."

De recordar que no passado mês de dezembro, Manuel Luís Goucha já tinha confirmado a reconciliação do casal no programa das tardes de domingo da TVI. Veja aqui.

