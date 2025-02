Esta quarta-feira, Manuel Luís Goucha irá receber Sara Prata no seu programa, 'Goucha', da TVI.

"É das atrizes mais queridas do público", pode ler-se na publicação que anunciou a entrevista.

"Aos domingos é jurada no 'Funtástico' e fica fascinada com o talento que vê. Hoje, Sara Prata vai estar com Manuel Luís Goucha para uma conversa sobre a sua vida e a nova experiência", lê-se ainda.

Leia Também: A fotografia de família de Sara Prata na neve