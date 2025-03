Sara Prata fez questão de elogiar Manuel Luís Goucha depois de um gesto do apresentador para com um dos concorrentes do 'Funtástico', programa de talentos que apresenta ao domingo na TVI.

"Querido Manuel Luís Goucha, deixaste-me com o coração mais feliz! Tu és muito especial e os teus gestos representam muito, partilhas o que a vida generosamente te tem dado e isso é tão raro", notou na sua página de Instagram.

De recordar que Goucha ofereceu-se para pagar o conservatório a um jovem adolescente que sonha formar-se em piano.



