Sara Prata, o companheiro, João Leitão, e a filha de ambos, Amélia, estiveram numa escapadinha na Serra da Estrela.

"O João com 38 anos não tem memória nenhuma da Serra da Estrela, a Amélia nunca tinha tocado nem visto neve por isso estava no topo da lista irmos até à Torre para passar a manhã a brincar na neve. Diria que a visibilidade estava a uns escassos metros. Não se via nada, o vento era tanto que eu largava a Amélia e ela era arrastada, o frio gelou de imediato aquelas bochechas, mas vá lá que ainda nos deu para rir.

Fizemos o tão planeado boneco de neve (em versão mini pois teve de ser feito em tempo record) mas ficou castiço e ela adorou!! Atirámos umas bolas de neve e corremos para o carro. Toca a despir tudo e aquecer bem quentinhos. Gostaram da vista não gostaram meninos?", lê-se na legenda de uma publicação partilhada na sua conta de Instagram.

