Ricky Martin foi surpreendido por uma multidão de admiradores à porta do luxuoso hotel onde está hospedado, em Buenos Aires, na Argentina, onde tem esta noite o primeiro dos três concertos agendados na cidade. O cantor porto-riquenho de 48 anos, atualmente em digressão de promoção do novo disco na América do Sul, ouviu os cânticos entoados pelos fãs em frente à entrada da unidade hoteleira e resolveu descer para lhes agradecer pessoalmente o apoio.

"Estava sentado no quarto e, de repente, apercebi-me da movimentação. Muito obrigado por tanto amor", agradeceu o intérprete de sucessos internacionais como "La copa de la vida", "María" e "She bangs", pouco depois, na publicação que fez nas redes sociais, que pode (re)ver de seguida. Depois da Argentina, Ricky Martin segue para o Uruguai. "Tiburones", a canção que acaba de lançar, é o primeiro single do álbum "Movimiento", ainda sem data de lançamento.