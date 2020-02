Betty Faria está em Portugal e ontem à tarde foi ao Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, ver a última representação do musical "Conserto para dois", protagonizado por Cláudia Raia e por Jarbas Homem de Mello. A atriz brasileira de 78 anos assistiu ao espetáculo incógnita e discreta mas, no fim da atuação, foi denunciada pela protagonista feminina da peça. "Gostava de agradecer a uma grande amiga minha que veio assistir, a minha querida Betty Faria", revelou Cláudia Raia.

"Ainda não a vi mas sei que ela está aí, algures", confidenciou a artista. A revelação, feita numa altura em que o público aplaudia os protagonistas de pé, levou os espetadores a olharem à sua volta até que, sentada ao fundo da sala, a eterna Tieta do Agreste levantou-se e, sempre muito sorridente, acenou aos presentes. À saída, ainda distribuiu cumprimentos e até chegou a tirar selfies com fãs. Horas depois, partilhou uma fotografia tirada com os colegas nas redes sociais.

A visita de Betty Faria a Portugal ocorre três semanas depois do ator Mário Gomes ter revelado publicamente que está a escrever uma autobiografia onde revela ter tido um caso com a artista numa altura em que ela era casada. "Vou contar tudo e o Daniel Filho [ex-marido da atriz] vai saber como aconteceu meu envolvimento com a Betty Faria. Ela é que me convidou para sair. Ninguém sabia até agora, mas vai ficar a saber", promete o ator de 67 anos, que sofre de cancro.