A cantora americana, atualmente com 53 anos, assumiu o regresso aos estúdios de gravação no dia em que revelou as datas da digressão que a vai levar a 34 cidades, entre junho e agosto. "Vejo-me como um diamante negro", afirmou ainda.

Janet Jackson anunciou aos fãs que está a preparar um novo disco e que, depois de o lançar, vai iniciar uma digressão mundial que, numa primeira fase, entre junho e agosto, a vai levar a 34 cidades dos EUA e do Canadá. "As datas europeias e outras datas serão oportunamente anunciadas", informou ainda a cantora norte-americana de 53 anos, que revelou ainda por que é que decidiu chamar "Black diamond" ao sucessor de "Unbreakable", disco lançado em 2015. "Os diamantes negros são os mais duros de todos os diamantes, os mais difíceis de cortar. Eu vejo-os também como os mais difíceis de lapidar ou até de destruir. Eu já passei por muito e vejo-me como um diamante negro na sua forma mais pura. Eu sou uma pedra, tenho as pontas rijas, mas continuo a andar para a frente e quero mostrar-vos a minha força ao mesmo tempo que vos dou força", desabafou Janet Jackson, que esta noite é entrevistada por Jimmy Fallon.