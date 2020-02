Depois da moda, a representação. Matilde Reymão Nogueira, sobrinha da piloto Joana Lemos, estreia-se como atriz na nova telenovela da TVI e não poderia estar mais entusiasmada. A modelo de 19 anos integra o elenco de "Amar demais", uma das novas produções do canal, que já começou a ser gravada. "À vida eu não peço muito, mas agradeço por tudo", admite mesmo a sobrinha do consultor Manuel Reymão Nogueira, que se separou da condutora há já seis anos.

Matilde Reymão Nogueira é prima de Martim Reymão Nogueira e de Tomás Reymão Nogueira, jogador do Boavista FC, os dois filhos que resultaram do casamento de Manuel Reymão Nogueira e de Joana Lemos, que durou mais de 18 anos. Em criança, queria ser encantadora de golfinhos mas foi na moda que, aos 15 anos, começou a dar nas vistas. Com mais de 27.000 seguidores no Instagram, a agora atriz gosta de exibir as curvas e de mostrar os locais que visita.