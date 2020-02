Em 1987, com apenas 19 anos, roubou o protagonismo a Samantha Fox, quando exibiu um dos mamilos no vídeo do seu single de maior sucesso, "Boys (Summertime love)". Nos anos seguintes, ainda deu um ar da sua graça nas tabelas de vendas com canções como "All of me (Boy oh boy)" e "Like a yo yo". Os discos que lançou a seguir passaram praticamente todos despercebidos. Em 1991, numa tentativa de relançar a carreira, Sabrina aliou-se a Jo Squillo.

As duas cantoras italianas concorreram ao Festival de San Remo, um dos mais populares festivais musicais de Itália, com "Siamo donne". A primeira canção que Sabrina Salerno, atualmente com 51 anos, gravou na língua materna, que foi também o seu primeiro dueto, (também) não teve, contudo, grande sucesso. A versão de "Call me" dos Blondie que gravou em 2010 com a agora amiga Samantha Fox também não lhe(s) devolveu o protagonismo esperado.

Esta noite, 29 anos depois da participação no popular certame, a cantora italiana, que pode recordar na galeria de imagens que se segue, regressa às luzes da ribalta. É uma das 10 coapresentadoras do evento, tal como a modelo Georgina Rodríguez, ao lado de Amedeo Umberto Rita Sebastiani, mais conhecido como Amadeus. Em 33 anos de carreira, de acordo com a imprensa italiana, a também atriz e apresentadora vendeu mais de 20 milhões de discos.