Em vésperas de se estrear como apresentadora no Festival de San Remo, o mais importante festival de música italiano, Georgina Rodríguez revelou em entrevista exclusiva à revista italiana Grazia, o que sentiu quando conheceu o atual companheiro. "Quando conheci o Cristiano [Ronaldo], comecei a tremer, mas [depois] fez faísca", assume. "Sou muito tímida e dei por mim muito agitada em frente a uma pessoa que, só com um olhar, me tocou profundamente", refere.

"A forma como o Cristiano me trata, me cuida e me ama fez o resto", desabafa a modelo argentina, que conheceu o futebolista português quando trabalhava como empregada na loja da Gucci na Gran Vía em Madrid, em Espanha. Na altura, o que mais a impressionou foi "a altura, o físico e a beleza" do desportista. "Apesar dos meus filhos serem o mais importante para mim, sou uma mulher e pretendo trabalhar e ser autónoma", confidencia a modelo.

Depois de, em novembro do ano passado, Georgina Rodríguez ter apresentado uma das categorias na cerimónia de entrega dos prémios europeus do canal de televisão MTV, em Sevilha, a argentina enfrenta amanhã, ao lado de Amedeo Umberto Rita Sebastiani, mais conhecido como Amadeus, um desafio maior. É, a par de Sabrina Salerno, que fez furor na década de 1980 com o êxito "Boys (Summertime love)", uma das 10 coapresentadoras do famoso certame musical, que decorre entre 4 e 8 de fevereiro. "Sou uma mulher independente e, a partir de agora, vão descobrir o quanto. Sou uma pessoa conhecida mas o que realmente desejo é mostrar-me como sou. Eu quero que as pessoas possam ver-me e, para isso, não há nada melhor do que este festival", afirma a modelo.

Em entrevista à publicação feminina, Georgina Rodríguez desvenda ainda pormenores do quotidiano familiar. "Não queremos que os nossos filhos vivam numa bolha de cristal. Ensinamo-los a não dar nada por garantido. Devem ser humildes e nunca perder o contacto com a realidade", defende. "O sacrifício, a disciplina, o sentido de responsabilidade, os sonhos, a perseverança e a gratidão são valores que queremos transmitir-lhes todos os dias", assegura.