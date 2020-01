Samantha Fox esteve de férias na Tailândia. Antes de regressar de Londres, em Inglaterra, onde reside, a cantora britânica de 53 anos, que no próximo sábado atua em Paris, em França, aproveitou para relaxar nua num spa, como mostrou na provocadora fotografia que partilhou nas redes sociais para anunciar os projetos profissionais que atualmente tem em mãos e que incluem uma digressão de 27 datas com outras estrelas da década de 1980 até ao fim do ano.

O primeiro espetáculo da tournée revivalista está agendado para as 21h00. "Depois do show, aparecerei para dar autógrafos", anunciou a artista. "Parece que vou atuar nos EUA, em Chicago e em Nova Iorque, em maio ou em junho", revelou também Samantha Fox, que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue. "Brighton, vejo-vos muito em breve", prometeu ainda a intérprete de sucessos como "Touch me (I want your body) e "Nothing's gonna stop me now".