Ângelo Rodrigues fez uma pausa no plano de fisioterapia que tem vindo a seguir nos últimos meses para recuperar a mobilidade na perna esquerda, afetada pela grave infeção que, no passado verão, o pôs às portas da morte. De férias na Jordânia, o ator e cantor de 32 anos foi abordado por três adolescentes em Amã e partilhou a experiência nas redes sociais. "Estava imerso nos meus pensamentos quando senti uma certa agitação", revelou o artista português.

"Três miúdas, parcialmente tapadas, perguntaram-me se tinha Instagram. Reviro os olhos por dentro porque adivinho os próximos minutos. Cria-se um desnível imediato na nossa interação ao observar um infundado entusiasmo nelas com o meu perfil. Uma delas diz que é fotógrafa e pergunta-me se é possível fazer-me alguns retratos. Aceito", admite. O que se segue são "seis minutos de puro constrangimento meu, ao acatar algumas indicações enquanto ela balbuciava alguns monossílabos em inglês", desabafa Ângelo Rodrigues. "Peço no final para se sentarem ao meu lado e selarmos aquele encontro com uma fotografia. Sinto que a expressão delas endurece quando se entreolham", revela o ator da telenovela da SIC "Golpe de sorte".

"Dizem-me que apenas podem tirar fotos com parentes e que um registo publicado comigo poderia ser ofensivo para a família delas. Engoli em seco e despedi-me. Apesar de toda esta jovialidade aparentemente inconsequente, há valores enraizados que as colocam ainda a anos luz de valores de género igualitários. No entanto, senti aqui um vislumbre do futuro. Sei que as coisas mudarão. Lentamente, mas mudarão", acredita o ator, um apaixonado por viagens.