Os fãs estão a pedir a Madonna para anular a atual digressão para tratar a lesão muscular na anca que lhe afeta os membros inferiores e só regressar quando estiver curada. Desde o início da tournée de promoção do disco "Madame X", iniciada a 17 de setembro em Nova Iorque, nos EUA, a cantora americana de 61 anos já cancelou seis espetáculos, um em Nova Iorque, três em Boston, um em Miami e o de ontem em Lisboa, que seria o quinto na capital, devido à lesão.

A artista anulou o espetáculo de ontem em Lisboa pouco antes da abertura de portas, numa altura em que já havia fila para entrar no Coliseu dos Recreios. "Tenho de ouvir o meu corpo e descansar", justificou Madonna. Muitos dos admiradores solidarizaram-se com a artista mas exigem-lhe que pare. "Por favor, cancela o resto da digressão e descansa. Depois, reagendas a tournée e voltas", reagiu o artista Fernando Contreras. "Cuida de ti", pediu Bianca Martins.

"A tua saúde deve ser a tua prioridade número um. Nós queremos que te cures antes de regressares aos palcos", assume Maijaa Hannele. "Eu estou em Lisboa para te ver mas a tua saúde está primeiro", digitou o fã holandês que gere a conta de Instagram Cr@zy4Mad*nna. "Até um leão precisa de descansar e eles têm o instinto para saber quais são as melhores decisões a tomar. Cancela a digressão e cura-te", pede o criador do perfil @madonnaness.

Apesar de a maioria se mostrar compreensiva com a intérprete de "Vogue" e "Human nature", também há admiradores que assumem a deceção e a revolta. "Isto é inadmissível! Ela tem todo o direito de estar doente mas, se sabe que não está em condições, deveria cancelar ou adiar os concertos que faltam. É muito injusto para os fãs que atravessaram o oceano e investiram fortunas em bilhetes de avião, hotéis, moeda estrangeira e não só", condenou Lucas Gouveia.

"Ela, hoje, é o oposto do que era. A Madonna nunca se comportou com tanto amadorismo", assegura o brasileiro. "Eu paguei voos e hotel. Nunca mais", reagiu também um espanhol na sua conta no Instagram, @nachopowers. "A uma hora das portas abrirem? Se tiveres de cancelar mais shows, avisa com tempo", pede a admiradora que gere o perfil @madonnanation2019. "O implante que fizeste ao rabo está a dar-te cabo da saúde", ironiza outro dos fãs da intérprete.