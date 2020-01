Inês Gutierrez e João Montez, dois dos rostos da TVI, estão de regresso ao trabalho depois das férias de sonho na Áustria. Ao contrário de outras celebridades que, no fim de 2019 e/ou já no início de 2020, rumaram a destinos paradisíacos em busca de calor, os apresentadores de televisão elegeram as invernosas paisagens austríacas para umas férias românticas. Nos dias em que lá estiveram, passearam por Salzburgo e por Hallstatt e subiram à montanha Krippenstein.

"Nesta viagem a Hallstatt, vinha com zero expetativas. Já tinha visto fotografias muito bonitas, mas também tinha ouvido que tinha turismo a mais. Não tinha opinião formada. E não é que, neste momento, sinto que tenho a sorte de ter conhecido um dos lugares mais bonitos do mundo? E a verdade é que nenhuma fotografia que tirei reflete aquilo que vejo aqui", assegura Inês Gutierrez, que, tal como o namorado, foi partilhando fotografias da viagem com os fãs.

Mais pormenorizada do que o companheiro nas descrições das fotografias que publicou, Inês Gutierrez aproveitou para ir dando sugestões aos seguidores. "Devem aproveitar uma viagem a Salzburgo ou Viena e alugar um carro para terminar, da melhor forma, com uma ou duas noites em Hallstatt, que fica a cerca de uma hora de carro de Salzburgo e a cerca de três horas de Viena. Se forem de Salzburgo para Hallstatt, como eu [fui], façam o percurso de dia", sugere.

"É incrível! Passei por cenários inesquecíveis", garante a apresentadora que, numa das suas publicações, fez uma declaração de amor pública ao namorado. "Precisamos de alguém que se adapte e que alinhe nos nossos planos, horários e desejos. Mas eu tive a sorte de encontrar alguém que tem exatamente os mesmos gostos, sonhos e vontades. É tudo tão fácil assim! Descobrimos Hallstatt juntos e, deste conto de fadas, não nos vamos nunca esquecer", afiança.