São 113 as vilas e as suites do Vakkaru Maldives. Edificadas sobre a água, estão rodeadas de uma imensidão de azul a perder de vista. Localizado em Baa, um idílico atol maldivo que figura na lista de paisagens protegidas que integram a Reserva da Bioesfera da UNESCO, o Vakkaru Maldives é uma luxuosa, exclusiva, tranquila e sedutora unidade hoteleira que atrai anualmente milhares de visitantes. Foi lá que Madonna entrou em 2020 antes de regressar a Portugal.

Nos vídeos que a cantora norte-americana publicou durante as férias com os filhos neste resort, como é o caso deste e deste, é possível ver as cabanas de madeira à disposição dos hóspedes, assim como o idílico areal de Vakku, a praia paradisíaca que convida a mergulhos refrescantes e relaxantes. Este hotel integra ainda vários espaços de restauração, um clube infantil, um spa e um ginásio com uma fabulosa vista, como pode verificar na galeria de imagens que se segue.