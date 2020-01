A caminho de Lisboa, onde atua no próximo domingo, Madonna recordou, nas últimas horas, nas redes sociais as férias familiares que fez nas Maldivas, a ilha do sul da Ásia que elegeu para passar o fim de ano. A recuperar de um problema de saúde que a obrigou a cancelar o último concerto que tinha agendado em Miami, nos EUA, no dia 22 de dezembro de 2019, a cantora americana de 61 anos aproveitou para descansar na companhia dos filhos e do namorado.

"Não há nada de mais terapêutico do que umas férias com a família", escreveu a intérprete de êxitos globais como "La isla bonita" e "Medellín" na legenda de uma das muitas fotografias que partilhou com os milhões de seguidores que tem. Instalada no luxuoso resort Vakkaru Maldives, localizado em Baa, um atol idílico que integra a Reserva da Bioesfera da UNESCO, Madonna descansou, dançou, nadou e passeou de barco. "Nunca esquecerei estes dias", garante a artista.

Depois da paragem forçada, imposta pelos médicos que a acompanham, a cantora prepara-se para regressar aos palcos no próximo dia 12, no Coliseu dos Recreios, naquela que será a primeira de oito atuações em território nacional. Depois da capital portuguesa, a digressão internacional "Madame X tour", que pode (ante)ver de seguida, ruma depois a Londres, em Inglaterra, para mais 15 datas. A tournée termina em Paris, capital de França, a 11 de março.