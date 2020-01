Samantha Fox está de férias na Tailândia e, entre um e outro mergulho, já fez topless no luxuoso resort onde está instalada, como mostrou aos admiradores numa fotografia que publicou no Facebook e que pode ver de seguida. A cantora inglesa de 53 anos, que o ano passado atuou duas vezes em Portugal com David Antunes & The Midnight Band, em Santarém e em Góis, entrou em 2020 na Ásia, na companhia da namorada, a norueguesa Linda Olsen.

Para além das idas à praia e das tardes de sol na piscina, a intérprete de êxitos internacionais como "Touch me (I want your body)" e "Nothing's gonna stop me now", que fez furor na segunda metade da década de 1980 pelo avantajado busto, como pode recordar na galeria de imagens que se segue, aproveitou ainda para fazer uma excursão às ilhas Phi Phi para praticar snorkeling com a companheira, mãe de dois filhos, com quem namora há três anos.

Antes de partir de férias para a Tailândia, Samantha Fox, que este ano pretende lançar um novo disco de originais, partilhou com os que a seguem nas redes sociais a notícia de que uma das suas canções de maior êxito, "Naughty girls (need love too)", que atingiu o terceiro lugar na tabela de singles mais vendidos nos Estados Unidos da América no início de junho de 1988, foi escolhida para uma campanha de sensibilização para as doenças mentais no Reino Unido.