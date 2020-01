No fim de ano ou já nos primeiros dias de 2020, foram muitos os famosos que fizeram as malas e embarcaram de férias para outros países. O ator Duarte Gomes e a namorada, a atriz Filipa Nascimento, uma das estrelas da telenovela da SIC "Terra brava", rumaram a Marrocos, onde passaram o réveillon, seguindo os exemplos de Cristina Ferreira, de Ana Guiomar, de Diogo Valsassina e até de Madonna, que brindaram à chegada do novo ano nas Maldivas, na Ásia.

Fernanda Serrano, atriz e apresentadora de televisão, está em São Tomé e Príncipe, na companhia do novo namorado, o treinador pessoal Ricardo Pereira. Carolina Loureiro, atriz e apresentadora, regressou ao Brasil, país onde reside o namorado, o cantor e compositor brasileiro Vitor Kley. Catarina Gouveia, atriz, também elegeu as praias cariocas para uns dias de lazer e descontração. Rui Unas, ator e apresentador, rumou a Miami e a Key West, nos EUA.

Em busca do calor, o cantor, compositor, ator e empresário David Carreira foi para Cabo Verde com a namorada, a atriz e modelo Carolina Carvalho. A modelo Sara Sampaio regressou, nos últimos dias, a St. Barths e esteve em Anguilla, nas Caraíbas, onde também deu muitos mergulhos. A atriz Daniela Melchior e o namorado, o manequim Tiago Severo, foram para o outro lado do mundo. O casal esteve na Tailândia, na Ásia. Koh Samui foi uma das paragens. Ainda assim, nem todos elegeram destinos quentes para os primeiros dias do ano. O futebolista Cristiano Ronaldo, que reside em Itália, esteve na Madeira e deu, depois, um salto a Lisboa, com a namorada, Georgina Rodríguez.

O apresentador de televisão João Montez e a namorada, a apresentadora da TVI Inês Gutierrez, escolheram a Áustria, onde neva nesta altura. A atriz Daniela Ruah, que também viaja sempre que pode, foi com o marido e com os filhos para um resort de esqui no Idaho, nos EUA. A fadista Cuca Roseta, que passa grande parte do ano a viajar, tal como sucede com muitas das celebridades que pode (re)ver de seguida, foi para fora cá dentro e embarcou rumo à Madeira.