A produtora do espetáculo musical "Carte postale du Portugal", protagonizado pela cantora Linda de Suza, pelo cantor Pedro Alves e pela jovem fadista Mara Pedro, atualmente em digressão em França, cancelou as datas das atuações que contavam com a participação da intérprete de "Uma moça chorava", alegando que a artista de 71 anos não estaria em condições de cantar e que estaria a ser forçada a fazê-lo pelo seu agente, Fabien Lecoeuvre.

A dispensa inesperada apanhou Linda de Suza, que desmente todas as acusações, desprevenida. Em declarações à revista Ici Paris, que a edição desta semana da revista France Dimanche recupera, a cantora nascida em Beringel, que vive momentos difíceis, defende-se. "Perdi a minha razão de viver", desabafa a artista alentejana. "Eu estou em forma. Há mais de 20 anos que não sei o que é uma Aspirina ou um Doliprane. Hoje em dia, para destruir uma pessoa ou por inveja, não importa, dizem-se as maiores barbaridades. Deus deu-me uma saúde de ferro. Eu peso 47 quilos mas mexo-me bem, estou feliz, não tenho qualquer problema de saúde", garante a intérprete de sucessos como "Como um português sem fado", "Marinheiro" e "Frente a frente".

"Eu cuido das minhas pernas, dos meus joelhos, das minhas articulações e dos meus ossos. Visito regularmente um osteopata. Também tenho um bom médico, que me dá preciosos conselhos, como fazer alongamentos todas as manhãs", referiu a cantora à France Dimanche, que lhe dá destaque de capa na última edição. Linda de Suza, que emigrou para França em 1970, gravou o primeiro single em 1979 e vendeu milhões de discos e livros na década de 1980.