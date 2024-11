Ricardo de Sá partilhou, nas redes sociais, o pesadelo pelo qual passou.

"No sábado tive um susto que não estava no guião, mas felizmente está tudo a caminho de se resolver. O mais importante é manter a presença de espírito porque o espetáculo continua! 5a feira já regresso aos palcos, mais focado, mais grato e com histórias para contar (mas só no teatro, prometo!). Obrigado a todos pela preocupação e apoio", revelou o artista.

Segundo a Nit, o ator foi agredido no decorrer de um 'carjacking' em Odivelas.

Leia Também: Novas acusações de "agressão sexual" contra cantor Slimane