Ricardo de Sá passou um momento traumatizante no dia 15 de novembro, ao ser vítima de uma agressão e tentativa de assalto em Odivelas.

Esta terça-feira, 26 de novembro, o ator partilhou algumas fotografias no hospital após o ataque.

"Esta semana foi intensa. Um tipo tentou assaltar o meu carro, mas acabou por desistir. Parece que até os ladrões sofrem de ansiedade de autonomia quando veem um híbrido plug in [carro] por causa da burocracia dos cartões nos carregamentos públicos", começou por escrever na legenda que acompanha as imagens do ator com os ferimentos, mas também dos exames que efetuou.

"Ainda bem que não passou disso, porque depois precisei de guardar energia para enfrentar o Mike Tyson no ringue. Sim, leram bem. Parece que me confundiu com o Jake Paul e, pronto, lá fui eu ganhar uns 5 pontos… na cara", acrescentou.

"Aqui ficam algumas imagens do processo - porque rir é o melhor remédio e fazer uns tacs nunca faz mal!", concluiu em jeito de brincadeira.

