Depois das notícias que davam conta de que estaria a ser investigado por assédio sexual, o cantor Slimane está sob uma segunda investigação por "agressão sexual".

As investigações são realizadas pela Divisão de Crime Organizado e Especializado da Direção Interdepartamental da Polícia Nacional do Loire, adiantou esta terça-feira, 19 de novembro, a BFMTV.

Trata-se de uma segunda investigação, uma vez que a primeira, por "assédio sexual", foi aberta a 7 de novembro pelo Ministério Público de Saint-Etienne, na sequência de uma denúncia apresentada a 28 de outubro de 2024.

A primeira denúncia terá ocorrido em dezembro do ano passado, referindo-se a factos ocorridos após um concerto do artista no Zénith de Saint-Étienne, e o mesmo acontece com a segunda.

A vítima diz ter sido "encostada contra uma parede", tendo o músico pedido para terem "relações sexuais" e, nos dias seguintes, recebido "várias mensagens de carácter sexual". Tal como a primeira, a segunda vítima, de 33 anos, também prestaria apoio técnico aos espetáculos de Slimane.

