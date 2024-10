O ator francês Gérard Depardieu, que enfrenta um julgamento pelas alegadas agressões sexuais a duas mulheres, não vai comparecer hoje, 28 de outubro, perante um tribunal criminal de Paris por motivos de saúde, disse o seu advogado.

Depardieu, que já negou qualquer irregularidade, é acusado de usar "violência, coação, surpresa ou ameaça" na alegada agressão, que os procuradores disseram ter ocorrido durante as filmagens de 'Les Volets verts' ['As Persianas Verdes'].

De acordo com o advogado Jérémie Assous, os médicos afirmaram que a saúde do ator não lhe permite comparecer hoje no início do julgamento.

Assous anunciou que vai pedir ao tribunal o adiamento do julgamento porque o seu cliente quer ir a tribunal para se defender.

Gerard Depardieu, de 75 anos, é acusado de agressão sexual a duas mulheres em 2021 e 2014.

Um dos casos envolve uma decoradora, que integrou a equipa técnica do filme 'Les Voltes Verts', de Jean Backer, em 2021, e que acusa Depardieu de agressão e assédio sexuais e insultos sexistas numa mansão em Paris. A queixa contra o ator foi apresentada este ano.

A outra queixa contra Depardieu foi apresentada por uma antiga assistente, que o acusa de agressão sexual em 2014, nomeadamente por "comentários obscenos", durante reuniões em casa, em Paris, e por "propostas sexuais" durante a rodagem do "Le Magicien et les Siamois", de Jean-Pierre Mocky.

Gerard Depardieu enfrenta ainda outras três queixas de violação, uma delas por denúncia da atriz Charlotte Arnould, e uma pela jornalista espanhola Ruth Baza.

Em dezembro passado, o canal France 2 exibiu, no programa 'Complément d'investigation', imagens captadas durante uma viagem de Depardieu à Coreia do Norte em 2018, nas quais o ator surge a fazer comentários de caráter sexual a mulheres, sobre mulheres e sobre uma criança.