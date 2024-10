O escândalo sexual a envolver Mohamed al Fayed ganha novos contornos. Conforma avança a Sky News, a polícia registou 40 novas queixas de assédio e abuso sexual contra o empresário - que morreu no ano passado aos 94 anos.

A Polícia Metropolitana informa que as novas alegações juntam-se às 21 que anteriormente já tinha sido feitas e que foram levadas a público através de uma investigação da BBC.

"Desde a transmissão do documentário e do nosso recente apelo, os detetives receberam inúmeras informações, predominantemente relacionadas com as atividades de Mohamed al Fayed, mas algumas relacionadas com as ações de outros", revelou o comandante Stephen Clayman, esta sexta-feira, dia 11.

"Isso levou-nos ao registo de 40 novas alegações relacionadas com 40 vítimas sobre diversos crimes, incluindo agressão sexual e violação, num período entre 1979 e 2013", adianta, reconhecendo a "coragem" necessária para as vítimas denunciarem os crimes.

Mohamed al Fayed, recorde-se, tornou-se conhecido quando o filho, Dodi Al-Fayed, começou a namorar com a princesa Diana perdendo a vida no mesmo acidente de carro que matou Lady Di, em Paris, corria o ano de 1997.