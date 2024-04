O rei Carlos e a rainha Camilla celebraram o seu 19.º aniversário de casamento num sítio muito especial.

O rei, de 75 anos, e a rainha, de 76, encontram-se em Birkhall, uma residência privada dos soberanos na Escócia.

Conforme destaca a revista People, é costume o casal ficar nesta propriedade rústica, próxima do Castelo de Balmoral.

Uma fonte revelou à publicação que por lá, os monarcas têm passado tempo "a sós", essencial nesta fase mais atribulada da sua vida.

Vale notar que Carlos III encontra-se a batalhar contra um cancro.

