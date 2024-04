O rei Carlos III deu mais um importante passo no seu reinado. Na manhã desta terça-feira, 9 de abril, foram reveladas as primeiras notas com o rosto do soberano, evento que foi destacado nas redes sociais da Casa Real britânica.

A cerimónia, que aconteceu no Palácio de Buckingham, contou com a presença do Governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, e Sarah John, supervisora e diretora executiva do banco.

As notas começarão a circular a partir do dia 5 de junho.

Veja as imagens na galeria.

