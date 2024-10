No dia 8 de outubro, terça-feira, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos publicou o seu livro de memórias, 'Melania'.

Segundo o The New York Times, na referida obra, Melania Trump menciona que mantém uma "correspondência contínua com o rei Carlos III".

Por sua vez, a Vanity Fair partilhou uma passagem do livro, na qual Melania contou como a rainha Isabel II e a sua família lhes "deram uma recepção calorosa", tratando-os "com a maior hospitalidade" durante a sua visita ao Reino Unido, em junho de 2019.

"Ao nos despedirmos de Sua Majestade retribuímos um convite cordial para que ela visitasse os Estados Unidos", escreveu Melania, de acordo com a Vanity Fair. "Ela expressou a sua gratidão com um sorriso caloroso. Infelizmente, Sua Majestade não nos pôde visitar antes da sua morte em 2022, mas a nossa amizade com a família real continua e trocamos cartas com o rei Carlos até hoje".

Em julho, o próprio rei terá enviado uma carta a Donald Trump, aquando da tentativa do seu assassinato, num comício de campanha, na Pensilvânia.

