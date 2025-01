Após suceder a Barack Obama como 45.º presidente dos EUA, em 2017, Donald Trump é agora o 47.º presidente do Estados Unidos, após Joe Biden.

A tomada de posse aconteceu na segunda-feira, 20 de janeiro, numa cerimónia pública dentro do edifício do Capitólio, em Washington.

A vitória de Trump coloca Melania novamente na posição de primeira-dama. O visual que a mulher do presidente escolheu tornou-se viral, pelo chapéu que usou e que protagonizou um dos momentos mais comentados: a tentativa de beijo entre o casal.

A antiga modelo usou um vestido/casaco azul escuro, de Adam Lippes, que conjugou com um chapéu de Eric Javits, ambos criadores norte-americanos.

Siga o link

Já a filha, Ivanka Trump, optou por usar um conjunto de saia e casaco, verde esmeralda e com assimetria na parte de cima do look, uma criação da casa francesa Dior.

A agora ex-primeira-dama Jill Biden usou um look inteiramente em azul elétrico - do sobretudo, às luvas e sapatos -, de Ralph Lauren.

Quanto a Hillary Clinton, escolheu azul marinho num coordenado da designer Stella McCartney.

Carregue na galeria para ver os looks de algumas personalidades presentes na tomada de posse de Donald Trump.