Eugénio Campos Jewels: Pérolas com um toque moderno

As pérolas, um dos elementos mais icónicos da joalharia, continuam a destacar-se como símbolo de elegância. Em 2025, a Eugénio Campos Jewels apresenta uma coleção que combina o design clássico com toques contemporâneos, oferecendo colares, brincos e pulseiras ideais para qualquer ocasião.

Estas peças aliam versatilidade à sofisticação, adaptando-se tanto a looks do dia a dia como a momentos mais ousados. Feitas com materiais de alta qualidade, as joias com pérolas são perfeitas para quem procura acessórios neutros que complementam qualquer estilo.

Eugénio Campos Jewels: Pérolas com um toque moderno créditos: Divulgação

Todas as peças estão disponíveis no site oficial da marca, na loja da Rua das Flores, no Porto, no El Corte Inglês de Vila Nova de Gaia, e em diversos pontos de venda espalhados pelo país.

Disney x Pandora: Magia e fantasia em joias de coleção

Para os fãs das princesas da Disney, a Pandora lança novas peças da coleção Disney x Pandora, uma celebração dos contos de fadas e das personagens que continuam a inspirar gerações. A novidade da linha são anéis deslumbrantes inspirados em Rapunzel, Tiana, Branca de Neve e Ariel, cada um captando a essência e personalidade de cada princesa.

Produzidos em prata 925 ou liga com revestimento de ouro 14k, os anéis incluem cristais coloridos e zircónias cuidadosamente cravadas, trazendo um brilho único a cada peça. Mais do que simples acessórios, estas joias são símbolos de força interior e magia, refletindo as histórias de coragem e determinação das princesas da Disney. Os preços variam entre 69€ e 89€.

A coleção completa, que também inclui peças inspiradas em Jasmine, Cinderela e Bela, pode ser encontrada nas lojas físicas da Pandora ou na loja online.