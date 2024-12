A magia do Natal, num misto de união, aconchego e esperança, serve de inspiração para a nova coleção da Eugénio Campos Jewels "Sentimento". Ligada ao simbolismo do cedro – uma árvore que representa proteção, longevidade e renovação de desejos –, a coleção traduz-se em peças de joalharia que celebram os laços familiares e os momentos especiais desta época.

Feitas em prata dourada e adornadas com pedras centrais em tons de verde e azul, as joias "Sentimento" refletem a aura tranquila e protetora do Natal. “Tentamos sempre ter uma linha sobre a natureza”, afirma Rafaela Campos Diretora de Marketing, explicando a referência ao cedro.

“Nós queremos que as joias Eugénio de Campos fiquem para sempre e tentamos ter joias intemporais, para todos os gostos e todos os valores e é isso que queremos manter. Temos joias a partir de 30€, para toda a família”, acrescenta.

Para celebrar o espírito festivo do Réveillon, a marca apresenta a coleção "Disco". Com prata dourada e pedras coloridas, a coleção reflete a energia e o glamour típicos das celebrações de Ano Novo.

“Nós tentamos sempre usar muita pedra e cor, especialmente na coleção de passagem de ano, a “Disco”, para trazer muita luz ao novo ano que vai começar,” destaca Rafaela Campos.

Com designs arrojados, mas versáteis, esta coleção pretende dar um toque elegante a qualquer ocasião especial.

Um best-seller sempre presente

A coleção "Amor-Perfeito", criada em 2019 para o Dia da Mãe, continua a ser um dos maiores sucessos da marca e está também disponível nesta época. “Amor-Perfeito foi uma coleção criada no Dia da Mãe, em que se desenhou joias para a mãe e para a filha. Foi uma coleção que nunca parámos de vender e é um dos nossos best-sellers. Apesar de ser mais irreverente, é muito elegante, algo que está muito ligado à Eugénio Campos,” reforça a Diretora de Marketing.

Seja para presentear alguém especial ou complementar o look da noite de festa, as coleções "Sentimento", "Disco" e "Amor-Perfeito" estão disponíveis na loja na Rua das Flores, no Porto, no El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia, em pontos de venda de norte a sul do país ou na loja online.

“Nós não fazemos a coleção primavera-verão ou outono-inverno. Fazemos lançamentos nestas alturas mais festivas, como Natal, Passagem de Ano e Dia da Mãe, quando queremos presentear alguém,” conclui Rafaela Campos.