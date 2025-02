O amor tem uma força magnética e universal, capaz de surgir de um acaso ou de uma escolha consciente. Assume diversas formas e atravessa todas as fases da vida, tornando-se, em cada uma delas, absolutamente irresistível.

A Pandora celebra esse sentimento intemporal com novas joias que realçam o significado de cada história e com uma campanha protagonizada por amigos e casais da vida real, onde brilham as mais recentes criações da marca dinamarquesa.

A rosa, símbolo clássico do amor, assume um papel central na conta oversized da coleção Pandora Moments Rose in Bloom, agora reinterpretada com uma nova técnica que combina uma textura detalhada com bordos polidos em cada pétala. Já as novas peças da coleção Pandora Timeless, adornadas com zircónias em forma de coração, trazem um toque moderno a este ícone romântico. “Queremos inspirar as pessoas a não resistirem à força do amor, mas a deixarem-se envolver por ele”, explicam os diretores criativos da Pandora, A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo.

As novas peças já estão disponíveis nas lojas Pandora e na loja online, em www.pt.pandora.net.