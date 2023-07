A história de amor entre o príncipe William e a princesa Kate Middleton é uma das mais conhecidas entre as famílias reais. Os dois conheceram-se na Universidade de St. Andrews, na Escócia, no curso de História de Arte, do qual, curiosamente, William viria a desistir por não se identificar com o mesmo.

Kate, conforme destaca Alberto Miranda no livro 'As Dez Monarquias da Europa', "não era princesa, nem proveniente da aristocracia, mas os dois apaixonaram-se", começando a namorar em 2004.

O noivado acabaria por ser anunciado em 2010, tendo o casamento acontecido em abril de 2011, na Abadia de Westminster.

"Kate nunca defraudou as expectativas, integrou-se plenamente no clã Windsor e nunca foi protagonista de escândalos", nota ainda o especialista em realeza.

Na presente galeria poderá recordar o tempo em que Catherine ainda era solteira e apenas namorava com o herdeiro da coroa britânica.

