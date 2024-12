José Condessa fez algumas revelações aquando de um encontro com o criador de conteúdos digitais, Kiko is Hot. Os dois responderam a perguntas de 'Já ou Nunca', uma rubrica organizada pela GQ Portugal.

O vídeo da conversa foi publicado no TikTok. Perguntas como: "Nunca estive numa relação aberta" ou "já fingi estar numa chamada só para evitar falar com alguém", foram algumas das perguntas respondidas pelo ator.

No meio de outras tantas, eis que surge a questão: "Nunca namorisquei para me safar de uma situação", lida por José Condessa.

"'Namorisquei' é uma palavra horrível", começou por rematar Kiko is Hot, afirmação com a qual o ator concordou. "Tu aposto que já", acrescentou.

José Condessa respondeu: "Eu acho que não. Estava a pensar era noutra coisa que não tinha nada a ver [...] Vou contar. Eu estava no Brasil, no Carnaval, e namorava na altura como é óbvio. Tive de fingir que namorava com um amigo meu para sair de uma situação um bocado... Awkward. Estavam quase a querer 'coise'".

"Ativismo!", rematou logo Kiko para a câmara.

Veja o resto da conversa em baixo e descubra outras revelações de José Condessa.

