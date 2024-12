"Vin chaud, chocolat chaud, luzes e mercados de Natal no primeiro dia das férias no frio europeu": estas foram as palavras escolhidas por José Condessa para descrever as primeiras horas em Estrasburgo, destino para o qual viajou na companhia da namorada, Luisinha Oliveira, e de familiares, entre eles Beatriz Barosa (irmã de Luisinha) e Manuel Marques, seu namorado.

O ator e a companheira posam em vários locais da cidade, inclusive à frente da Catedral, e surgem a provar as diferentes iguarias.

Poderá ver as imagens desta aventura na galeria.