Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol brasileiro Neymar, está a ser notícia, mas não pelas razões mais positivas. A jovem, de 26 anos, deu que falar nas redes sociais depois de ter participado no desfile de Carnaval do Rio de Janeiro e dos fãs terem percebido a diferença entre as fotografias que publicou no Instagram e a vida real.

Antes de se dirigir para o sambódromo, Rafaella mostrou o seu traje aos mais de cinco milhões de seguidores que a seguem na plataforma.

Já na avenida, enquanto desfilava, a figura pública foi fotografada, sendo que as comparações e as 'acusações' de Photoshop não tardaram a surgir.

Assim, se por um lado houve quem tecesse críticas negativas a Rafaella por esta não mostrar o seu corpo real nas redes sociais, por outro, houve quem saísse em defesa da mesma, argumentando que tem liberdade para editar as suas imagens como quiser.

