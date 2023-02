A idade parece não passar por Gisele Bündchen e a 'prova' disso mesmo são as imagens que lhe mostramos e que têm quase 20 anos de diferença.

A modelo está a desfrutar do Carnaval no Rio de Janeiro, no Brasil, e o look escolhido para um evento organizado no âmbito da época festiva foi destacado pela imprensa internacional. Isto porque Gisele Bündchen recriou, este fim de semana, o visual que usou no Carnaval em 2004.

Com a barriga em evidência, calças brancas e cinto a combinar com o top curto, é assim que podemos ver a modelo tanto nas imagens de 2004 como as mais recentes, de 2023.

Veja ambas na galeria.

