Luana Piovani reagiu publicamente a um vídeo que compara os comportamentos da princesa Diana com os de Camilla Parker Bowles.

As imagens em questão, que comparam a forma como Diana interagia com crianças e a forma como a atual esposa do rei Carlos III o faz, levaram a atriz brasileira a tornar pública a sua polémica opinião sobre a realeza.

"Detesto essa Camilla e essa papagaiada toda de família real. Realmente, um retrocesso achar que alguém foi escolhido por Deus para nos governar", atirou.

© Reprodução Instagram/ Luana Piovani

Veja ainda as imagens que deram origem aos comentários de Luana:

