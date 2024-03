Letizia presidiu em Sevilha ao evento oficial do Dia Mundial das Doenças Raras, que decorreu esta terça-feira, dia 5, no Palácio de Congressos e Exposições da capital andaluza.

A edição deste ano tem um significado especial, uma vez que foi naquela cidade que foi fundada há 25 anos a Federação Espanhola de Doenças Raras (FEDER).

A mulher de Felipe VI encerrou o evento com um discurso em que, além de destacar a importância da pesquisa e do diagnóstico precoce, expressou ainda, no final, o quanto está (e pretende continuar) envolvida com a causa, agora e no futuro, revelando um desejo para daqui a 25 anos.

"Muito obrigada e daqui a 25 anos, quando comemorarmos os 50 anos da FEDER, eu terei 76 anos e espero que vocês possam continuar a contar comigo", afirmou, expressando o seu desejo de continuar a apoiar a federação.

