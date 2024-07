Letizia entregou a Michael Douglas o prémio honorário Masters of Cinema, no domingo, dia 28 de julho, em Palma de Maiorca, no Atlantida Mallorca Film Fest, evento do qual a rainha é novamente madrinha.

Depois de ter estado em Paris para marcar presença na abertura dos Jogos Olímpicos, Letizia presidiu a gala de encerramento da 14.ª edição do evento.

Para a ocasião especial, a mulher do rei Felipe VI escolheu um vestido prateado que combinou com umas sandálias e uma mala nos mesmos tons.

