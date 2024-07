Ryan Murphy não só conseguiu ficar em terceiro lugar nos Jogos Olímpicos e conquistou assim a medalha de bronze, como também descobriu o sexo do seu bebé.

O nadador olímpico, de 29 anos, foi surpreendido pela mulher Bridget Konttinen, que ficou nas bancadas a apoiar o companheiro com um cartaz onde se podia ler: "Ryan, é uma menina".

Mais tarde, Ryan Murphy foi visto nas bancadas a abraçar a mulher e a beijarem-se, como relata a People.

"A Bridget estava a segurar uma placa que dizia: 'Ryan, é uma menina'. Não sabia do sexo do bebé. Nós os dois pensávamos que era um menino. E todos à nossa volta também achavam que seria um menino", disse o nadador em conversa com a Associated Press.

Leia Também: Letizia entrega prémio a Michael Douglas. O momento e o look da rainha