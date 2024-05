A rainha Letizia fraturou um dedo do pé direito após ter batido numa mesa quando se encontrava na sua residência, no Palácio da Zarzuela, o que a obrigará a usar sapatos largos e rasos nas próximas semanas para aliviar as dores, segundo revelam fontes da Casa Real.

A mulher de Felipe VI chegou esta segunda-feira, dia 6 de maio, ao Teatro Real para assistir a um concerto organizado pela Fundação Princesa de Girona e foi vista a coxear, devido ao desconforto causado pela lesão.

Aos jornalistas, a rainha explicou o motivo: "Foi azar. Mas vai sarar. Não sabia o que tinha até fazer a radiografia", disse Letizia, depois de lhe perguntarem como se sentia.

