O último sábado, dia 4 de maio, não terminou para Felipe VI, Letizia e a para a princesa Leonor após a cerimónia do 40.º aniversário do juramento da bandeira do monarca, realizada na Academia Militar de Saragoça - onde a princesa herdeira está atualmente a receber formação -, mas continuou depois com um plano privado para o soberano e a família.

Os três foram juntos a um restaurante especializado em grandes eventos, Aura, que no domingo à tarde publicou uma imagem de Felipe VI e Letizia com a filha mais velha, onde os três posam com os responsáveis do estabelecimento.

"Ontem tivemos a honra de receber a visita da família real no nosso complexo. Um dia memorável! Obrigado pela confiança na nossa equipa. Será sempre um prazer receber-vos", pode ler-se, na legenda da publicação, que pode ver abaixo.

De recordar que a infanta Sofía não esteve presente uma vez que se encontra a estudar no País de Gales.

