Hoje, dia 29, Letizia e Felipe VI presidiram pela primeira vez ao ABAO Bilbao Opera. Para a ocasião, a rainha elegeu um visual marcante, porém elegante.

Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, Letizia deu nas vistas com um vestido pelos tornozelos, evasé, e de manga comprida.

O visual foi conjugado com uns sapatos 'kitten heels', isto é, com salto mais pequeno e confortável, aquela que tem sido a escolha da soberana nos últimos tempos (sobretudo depois de ter partido um dedo do pé).

