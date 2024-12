A rainha Letizia não faltou ao 35.º aniversário do jornal El Mundo. O evento teve lugar em Madrid, esta quinta-feira, dia 5, ocasião para a qual a monarca elegeu um vestido chique e intemporal.

De tamanho midi abaixo do joelho e manga de três quartos, o visual destacou-se pela sua elegância, com um pormenor no pescoço que não passou despercebido.

