Os reis de Espanha estão a fazer uma visita oficial a Itália, que começou na passada terça-feira, em Roma.

Um dia depois da chegada, Letizia e Felipe foram recebidos pelo presidente do país, Sergio Mattarella, e pela sua filha Laura, que atua como primeira-dama, no Palácio do Quirinal.

Letizia escolheu uma saia e casaco de tweed, rosa claro e, o que mais se destacou no look foram as mangas abalonadas da peça. O casaco tem ainda um bordado e é da marca Carolina Herrera. A carteira e os sapatos (estilo slingback) são do mesmo tom e completam o look.

Veja as imagens na galeria.

