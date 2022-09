Vera Fernandes foi surpreendida pelos colegas da Rádio Comercial com uma festa para se despedir em grande dos 39 anos.

Este sábado, 10 de setembro, a locutora completa 40 anos, mas as comemorações começaram na véspera, como mostram as imagens destacadas no Instagram.

"A festa de despedida dos 39 da Vera! Com direito a um pequeno almoço delicioso", escreveram na legenda das primeiras fotografias que foram publicadas na página oficial de Instagram da Rádio Comercial.

"Feliz último dia dos 39 anos, Vera", acrescentaram numa foto que mostra o bolo de aniversário a que teve direito.

