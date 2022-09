Cristina Ferreira já tinha anunciado um grande baile para festejar o seu 45.º aniversário, e o 'prometido' foi cumprido.

A festa começou horas antes de completar mais um ano de vida, com o rosto da TVI a reunir os amigos no Tapada Spot, um espaço para eventos em Lisboa, na noite de quinta-feira, 8 de setembro.

Um momento que contou com música ao vivo, muito animação e um bolo original: feito de churros.

O discurso após o cantar dos parabéns

Nas stories da sua página de Instagram, a apresentadora foi partilhando algumas imagens desta noite única, incluindo da decoração, quando cantaram os parabéns, após a meia-noite, e parte do seu discurso.

"Acho que é isso que cada um de nós devia fazer, estar sempre na busca daquilo que cada um pretende para a sua vida, sem julgamentos, sem preconceitos, sem o que quer que seja. E que se permitam a viver sem ser pela metade. Se permitam a viver como muitas vezes eu faço, que é sem olhar àquilo que os outros dizem. Viver aquilo que eu escolhi para ser a minha vida. E escolhi-vos a todos para fazerem parte dela", disse.

Os looks com "excentricidade, glamour e Cristina"

O fim da festa... já pela manhã

A festa durou a noite toda e Cristina Ferreira só foi descansar na manhã desta sexta-feira. "45. Vou dormir. Não sejas metade", disse numa fotografia que publicou no Instagram.

No entanto, acabou por ir trabalhar de direta, como relatou nas stories. Depois de ter mostrado a chegada ao hotel do grupo Pestana, onde recebeu um miminho, publicou um novo vídeo em que destaca: "Começo os 45 [anos] com uma direta. Está tudo certo. Vamos trabalhar".

Veja no vídeo da galeria algumas imagens da festa, do momento em que cantaram os parabéns, do discurso e do pós-festa.

