Cristina Ferreira realizou a festa do seu 44.º aniversário esta quinta-feira, dia 8 de setembro. Nos convites pediu que não faltasse excentricidade e glamour, palavras que Rita Pereira não ignorou - muito pelo contrário. Nas imagens que já foram publicadas, Cristina e Rita mostraram-se muito divertidas. Se a diretora de Entretenimento da TVI optou por um longo vestido preto com muita transparência e um vistoso chapéu, a atriz preferiu um curto vestido branco com um apontamento de grandes dimensões na cabeça. Leia Também: Cristina Ferreira celebra aniversário com vestido (muito) transparente